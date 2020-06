Milan, arriva Kalulu: baby talento del Lione che può coprire tre ruoli

Milan, atteso per oggi l’arrivo del talento del Lione Kalulu: classe 2000 arriva dal Lione: le sue caratteristiche

Il primo acquisto del Milan per la prossima stagione è in arrivo. Pierre Kalulu classe 2000 è atteso oggi a Milano per le visite mediche. Il talento del Lione, che non ha ancora debuttato tra i grandi ma è considerato un vero e proprio talento.

Come riporta La Gazzetta dello Sport Kalulu ha iniziato a giocare a calcio a soli 4 anni e ad otto è entrato a far parte delle giovanili del Lione, squadra in cui militavano anche i suoi fratelli Aldo e Gedeon. Vanta già molte presenze con la Nazionale francese e anche in Youth League. Terzino destro che può adattarsi anche sulla fascia opposta o da centrale difensivo.