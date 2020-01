Milan, Kjaer è già pronto: mercoledì in campo contro la Spal

Milan, nuovo arrivo in casa rossonera quello di Kajer che potrebbe fare il suo esordio già mercoledì in Coppa Italia

Il Milan è tornato a vincere nella gara di ieri contro il Cagliari grazie alle reti di Leao e di Ibrahimovic che è tornato al gol in maglia rossonera.

Oltre la vittoria ieri è stata anche la giornata dell’arrivo di Kjaer che ha svolto in mattinata le visite mediche alla clinica La Madonnina. Il difensore, proveniente dall’Atalanta, è pronto per giocare e con molta probabilità mister Pioli potrebbe schierarlo in campo già nella serata di Coppa Italia di mercoledì contro la Spal.