Milan, la convinzione di Kjaer: «Nessuna squadra è più forte di noi»

Simon Kjaer ha parlato dopo Benevento-Milan

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei rossoneri sul campo del Benevento.

««Dobbiamo sempre pensare in grande, però la vera forza di questo gruppo è che non possiamo arrivare lassù facilmente, c’è da migliorare ogni giorno. Questo gruppo crede di poter vincere, non c’è nessuno più forte di noi, c’è qualità. Ogni partita è diversa, però noi pensiamo di poter vincere ogni partita. Dobbiamo continuare così».