Milan Lazio, Hernanes non ha dubbi: «Contatto Romagnoli Pavlovic? Ma quale rigore, non era neanche fallo!». La sua analisi

Hernanes, ex centrocampista, ha attaccato con forza la scelta del VAR di richiamare Collu sull’episodio Romagnoli-Pavlovic

Il finale di Milan-Lazio continua a far discutere. L’episodio del presunto tocco di mano di Pavlovic, seguito dall’annullamento del rigore per un fallo di Marusic, ha acceso il dibattito tra addetti ai lavori e opinionisti. Tra le voci più critiche si è levata quella di Hernanes, ex centrocampista biancoceleste e oggi commentatore per DAZN, che non ha risparmiato accuse alla direzione arbitrale di Collu.

Il brasiliano ha contestato con decisione la scelta finale dell’arbitro, che dopo la revisione al monitor ha ravvisato una trattenuta di Marusic su Pavlovic. Secondo Hernanes, il contatto con il braccio non doveva essere punito e, ancor più grave, è stata la decisione di assegnare una punizione in favore del Milan per un fallo giudicato marginale.

Il “Profeta” ha quindi lanciato un vero e proprio appello: rivedere il protocollo sul fallo di mano. A suo avviso, l’eccessiva rigidità delle regole sta costringendo i direttori di gara a scelte affrettate o a cercare giustificazioni in episodi minimi, generando confusione e penalizzando lo spettacolo. Un tema che, dopo l’ennesima polemica, torna al centro del dibattito calcistico italiano.

PAROLE – «Marelli, ti prego, inizia un movimento per cambiare il protocollo. Non esiste che ogni tocco di mano debba essere rigore. Perché poi magari gli arbitri si trovano a dover prendere una decisione così importante per un fallo di mano che non è mai punibile e commettono errori ancora più grossi, come il dare fallo per trattenuta su Marusic. Mai rigore, ma neanche fallo».

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

