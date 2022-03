Milan, Leao: «Pioli mi ha detto cosa fare per diventare come Mbappé e Ronaldo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante del Milan Leao ha parlato del suo rapporto con Stefano Pioli

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN in cui ha parlato della sua esperienza in rossonero e del rapporto con l’allenatore Pioli.

PIOLI – «Nonostante le difficoltà, Pioli mi ha dato fiducia e mi ha schierato titolare. È grazie a lui se sono diventato il giocatore attuale. Mi ha trasmesso la giusta mentalità perché é uno che mi ha spinto a credere sempre in me stesso. Mi diceva: “Tu hai talento, ma ti manca un po’ di mentalità vincente. Se vuoi arrivare al livello di Mbappé e Ronaldo, devi fare la differenza tutte le partite, altrimenti sei un giocatore banale”. L’ho ascoltato molto e nella mia testa è scattato qualcosa quando ho parlato con il mio personal trainer e con la mia famiglia. Mi sono detto che tutti avrebbero dovuto vedere chi ero davvero ed è successo. Mbappé e Ronaldo sono i due a cui mi ispiro., quelli che guardo di più su YouTube.. Io ancora non sono un goleador come loro, un “matador”, ma sto imparando e voglio arrivare a quel livello».

