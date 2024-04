Milan Lecce: Pulisic in doppia cifra, è tornato quello dell’inizio

L’attaccante del Milan Pulisic con il goal ai danni del Lecce è riuscito ad arrivare in doppia cifra. Un grande risultato per il rossonero

Il gol dell’1-0 di Milan-Lecce è il secondo che Pulisic effettua con un tiro da fuori area. Stavolta è stato Chukwueze a ispirarlo, mentre alla prima giornata era successo grazie a un triangolo con Guroud in Bologna-Milan.

Per l’americano è il decimo gol in campionato, una cifra importante per la squadra di Pioli che sta volando al secondo posto in classifica.