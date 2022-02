Milan, Maldini: «Ibrahimovic non sarà mai un peso per noi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il dirigente del Milan Maldini ha parlato prima del derby contro l’Inter

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro l’Inter.

ANSIA DERBY – «La vivevo in maniera angosciante all’inizio, poi meno. L’esperienza ti fa affrontare questa partita diversamente. Ho vinto e perso, riti scaramantici non ce ne sono».

IBRAHIMOVIC – «Con Zlatan c’è un discorso aperto. È uno indipendente, sa qual è la sua soluzione e il suo possibile accordo. In questo momento la sua idea è quella di continuare, anche se gli infortuni lo stanno limitando. Ma sono discorsi molto aperti, con lui abbiamo un rapporto molto bello. Per noi non sarà mai un peso».

