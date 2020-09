Milan, Maldini: «Il nostro obiettivo deve essere la Champions League»

Il dirigente del Milan, Paolo Maldini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione del sorteggio della Serie A

«Il mercato è partito ieri ma ci siamo portati avanti appena è finito il campionato. Il rinnovo di Ibrahimovic era la nostra priorità mentre le altre operazioni sono nate strada facendo. Brahim Diaz è un giocatore che può variare nelle tre posizioni davanti a centrocampo. Può fare la differenza. La speranza di esordire bene contro il Bologna al contrario di qualche anno fa. L’importanza di Zlatan non è solo sul campo durante le partite ma anche durante gli allenamenti perché aumenta il livello di competizione. La sua età? Uno invecchia alla propria maniera. La Champions League non è un obiettivo dichiarato ma deve essere il nostro obietivo tra i pensieri. L’idea è di rientrare tra le prime quattro perché poi cambierebbero tante cose. Non possiamo non pensare di competere con le prime quattro. Ci sono ragazzi pronti prima e altri che hanno bisogno di più tempo. Sappiamo che non esiste un modello vincente con una squadra giovane. Sono due anni che il nostro monte ingaggi che scende»