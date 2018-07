Milan-Manchester United Streaming: ecco dove vederla

Milan-Manchester United è la prima partita amichevole su suolo americano di entrambe le formazioni: l’incontro, in programma quando in Italia saranno le 5 di mattina del 26 luglio 2018 (negli USA sarà sera) presso il Rose Bowl Stadium di Pasadena, nella contea di Los Angeles, sarà valido per l’International Champions Cup 2018. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta satellitare sulle frequenze di Sky Sport International Champions Cup (ovvero quello che diventerà tra qualche settimana Sky Serie A) anche in HD al canale 208 ed in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go.

Milan-Manchester United: probabili formazioni

Prima uscita per il nuovo Milan a guida Elliot: l’allenatore Gennaro Gattuso, già il bilico, avrà tra le mani una formazione in massima parte simile a quella della passata stagione. Contro lo United di José Mourinho dunque dovrebbe scendere una formazione abbastanza collaudata (al netto dei giocatori reduci dal Mondiale ed ancora in vacanza) con Gigi Donnarumma in porta, Leonardo Bonucci regolarmente al centro della difesa nonostante le voci di mercato che lo vedono di ritorno alla Juventus, Manuel Locatelli a centrocampo al posto di Riccardo Montolivo, non convocato per la tournée americana e fuori dai programmi della società. In attacco Patrick Cutrone sarà affiancato da Suso e Fabio Borini.

In casa United nessuna grossa novità: Mourinho farà a meno di moltissimi giocatori chiave ancora in vacanza, tra cui il portiere David De Gea, Marouane Fellaini a centrocampo, ma soprattutto di uomini chiave come Paul Pogba e Romelu Lukaku. In avanti l’allenatore portoghese schiererà comunque un trio di tutto rispetto con Anthony Martial al centro attorniato da Alexis Sanchez e Juan Mata sulle fasce.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3) – Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Antonelli; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Borini. Allenatore: Gattuso

PROBABILE FORMAZIONE MANCHESTER UNITED (4-3-3) – Grant; Shaw, Smalling, Bailly, Darmian; Pereira, McTominay, Herrera; Sanchez, Martial, Mata. Allenatore: Mourinho