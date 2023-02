Milan, Messias: «Dobbiamo migliorare, su Ibra e Maignan…»

Le parole di Messias, esterno brasiliano di proprietà del Milan, sul momento della squadra rossonera in Serie A

Messias ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset sul momento del Milan.

PAROLE – «In questa stagione c’è la consapevolezza di quello che siamo. Al di là del periodo negativo siamo sempre stati lì, l’entusiasmo non è mai mancato anche quando eravamo in difficoltà e se non ci fosse stato il Napoli potevamo sperare nel campionato. Ora siamo a tre punti dall’Inter e dal secondo posto. Noi facciamo il nostro percorso. Ibrahimovic e Maignan sono rientri importanti ma sono tutti importanti. Anche Florenzi, anche Bakayoko, che ci ha dato una mano nell’ultima partita».