Milan-Napoli, il dubbio di Spalletti: se Raspadori non ce la fa lo sostituisce così

Milan-Napoli, Giacomo Raspadori è il grande dubbio di Spalletti per il match di Champions: ecco come può sostituirlo

Come scrive il Corriere della Sera, il Napoli non sa ancora se potrà contare su Giacomo Raspadori dall’inizio contro il Milan. In caso di forfait dell’attaccante, Spalletti avrebbe due idee per sostituirlo.

La prima è quella di accentrare Lozano, in un tridente con Kvaratskhelia e Politano ai suoi lati. La seconda, invece, è quella di adattare Elman nell’insolito ruolo di falso nueve.