Milan Napoli, primo atto per lo Scudetto

Questa sera a San Siro andrà in scena la sfida tra Milan e Napoli, il primo vero atto per lo Scudetto nel confronto tra Pioli e Spalletti.

Le due squadre più in forma del campionato si affrontano in un clima caldissimo come quello dello stadio rossonero. Sold out la partita di cartello che chiude la 7a giornata del campionato di Serie A.