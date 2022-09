Effetto San Siro per il Milan, la carica dei 70 mila per la sfida al Napoli

Il Milan in casa per il momento ha vinto tutte e quattro le sfide giocate in casa e ora l’effetto San Siro dovrà servire anche contro il Napoli

Effetto San Siro per i rossoneri con la carica dei 70 mila per cercare di contrastare la verve e la forza degli azzurri. Una partita insidiosa, ma che può regalare alla squadra di Pioli il primato in classifica e battere un’altra concorrente diretta per lo Scudetto dopo l’Inter. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.