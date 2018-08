Kalinic fa infuriare i tifosi del Milan: si congratula con Bonucci – FOTO

Nikola Kalinic si congratula con Leonardo Bonucci per il trasferimento alla Juventus: tifosi del Milan infuriati con l’attaccante croato

Arrivato tra grandi aspettative appena dodici mesi fa dalla Fiorentina, Nikola Kalinic non è riuscito a lasciare il segno con la maglia del Milan. Prestazioni non all’altezza e insofferenza che non è passata inosservata ai tifosi rossoneri, che hanno esultato alla notizia della cessione ufficiale all’Atletico Madrid. Ma ecco la ripicca…

Leonardo Bonucci ha pubblicato su Instagram una foto della conferenza stampa odierna come nuovo calciatore della Juventus e l’ex Dnipro ha commentato in maniera inequivocabile: «Grande», un plauso per la scelta di lasciare il Milan. E i tifosi rossoneri sono infuriati sul web per le parole del croato: un amore mai sbocciato…