Calciomercato Milan, Nikola Kalinic è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid: ecco cifre e dettagli dell’operazione

La notizia era nell’aria da diverse ore, pochi minuti fa è giunta l’ufficialità: Nikola Kalinic è un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid. L’attaccante croato ha dato l’addio al Milan dopo appena una stagione: affare concluso ieri, contratto fino al 30 giugno 2021 per l’ex Fiorentina.

Non sono state diramate le cifre dell’operazione, ma è in vista una leggera minusvalenza per il Diavolo: l’accordo tra i due club è stato raggiunto sulla base di 15 milioni di euro. Il croato ha già sostenuto ieri le visite mediche di rito: è pronto a vivere la nuova avventura in Liga.