Il Milan cerca un nuovo capo scout e dovrebbe affidarsi a Gilles Grimandi. Il francese potrebbe essere l’acquisto di Gazidis

Cambio in casa Milan. La rivoluzione di Elliott sta per compiersi in modo definitivo. Dopo aver mandato via Fassone e Mirabelli e altri componenti arrivati in rossonero insieme ai cinesi e a Yonghong Li, il club milanista ha deciso di ripartire da tre figure importanti come Leonardo, Maldini e Ivan Gazidis. Quest’ultimo, amministratore delegato, sarà operativo a partire dal mese di dicembre ma sta già lavorando per la sua nuova squadra. Secondo La Gazzetta dello Sport, Gazidis dovrebbe portare con sé anche il nuovo capo scout, vale a dire Gilles Grimandi.

Cambio della guardia dunque in casa Milan con il nuovo amministratore delegato che potrebbe portare con sé il nuovo responsabile degli osservatori che aiuti Leonardo e Maldini nel loro lavoro. Il favorito è il francese Gilles Grimandi, ex-calciatore francese e già osservatore nel club inglese. Via dunque l’ex interista D’Ottavio. Nuova rivoluzione societaria in casa rossonera con Gilles Grimandi che è pronto a prendere il posto di Antonio D’Ottavio per guidare gli scout rossoneri. Un nuovo colpo in dirigenza per il Milan di Elliott che non vuole lasciare nulla al caso e continua a rinforzare la squadra ma anche la società.