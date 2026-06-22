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Milan, prende forma il nuovo organigramma: Cardinale guida la rivoluzione con Amorim. Tutti i nomi

mauro.pioli

Published

1 ora ago

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Cardinale Ibrahimovic (1)

Milan, prende forma il nuovo organigramma: Cardinale guida la rivoluzione con Amorim. Tutti i nomi e i rispettivi ruoli del nuovo corso rossonero

Il nuovo Milan inizia a prendere forma attraverso un’organizzazione più snella, operativa e collegata nelle sue diverse aree. Al vertice resta Gerry Cardinale, proprietario del club, deciso a essere più presente e coinvolto direttamente nelle scelte strategiche. Un cambio di passo rispetto al passato: meno deleghe totali agli uomini di fiducia e maggiore intervento in prima persona.

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Il progetto ha un obiettivo preciso: costruire una squadra finalmente competitiva, affidata a Ruben Amorim, scelto come nuovo allenatore e architetto tecnico del percorso rossonero. Il modello di riferimento resta ambizioso: il Liverpool, club che Cardinale conosce molto bene per il suo passato da azionista.

Milan, Almstadt e Gardiner al centro del mercato

Sul fronte mercato, il ruolo centrale sarà quello di Hendrik Almstadt, direttore del player trading e quindi responsabile delle attività di compravendita. Al suo fianco lavorerà Bobby Gardiner, promosso a direttore della Football Intelligence, con il compito di individuare profili funzionali alle esigenze di Amorim.

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La struttura comprenderà anche il lavoro sui dati, sull’analisi e sullo scouting. In quest’area resterà centrale Donato Lomonte, dirigente di lungo corso all’interno del club, supportato da una rete di osservatori attivi in diversi mercati: Inghilterra, Francia, Argentina, Paesi Bassi, Belgio e naturalmente Italia. È previsto inoltre l’inserimento di una figura dedicata alla videoanalisi e al supporto sportivo, con funzioni da Head of Recruitment Analysis.

Milan, big da trattenere e nodo Leao

Nelle idee di Cardinale e Amorim, il Milan dispone già di una base importante. La volontà sarebbe quella di trattenere i big, a partire da Maignan, Rabiot e Modric. Diverso il discorso per Leao, che sembra essersi chiamato fuori dal progetto.

Sul piano societario, Massimo Calvelli subentrerà a Furlani come amministratore delegato, mentre David Castelblanco seguirà da vicino anche i dossier legati alla squadra. Zlatan Ibrahimovic resterà consulente della proprietà, con Paolo Scaroni confermato presidente.

Spazio anche al futuro: Jovan Kirovski continuerà a gestire Milan Futuro e lo sviluppo dei giovani, mentre Vincenzo Vergine resterà responsabile del vivaio.

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