Milan, trattativa in fase di chiusura per un super sponsor

Novità in casa Milan. Il club rossonero cerca nuovi sponsor e presto potrebbe arrivare una nota azienda per un super sponsor

Il Milan, grazie al Fondo Elliott, potrebbe chiudere nuovi accordi commerciali. C’è ancora riserbo sul nome ma secondo Luca Pagni, giornalista de La Repubblica, sul suo blog, presto i rossoneri potrebbero chiudere un nuovo accordo. Sta per concludersi una trattativa per l’arrivo di un super sponsor che potrebbe chiudere un lungo accordo con la società rossonera.

La società, non c’è ancora il nome perché la trattativa è calda ma non è ancora chiusa, vuole legare il suo nome ai rossoneri sfruttandone l’immagine conosciuta a livello globale. In particolare, l’azienda avrebbe un particolare seguito sul mercato asiatico. Lo sponsor sulla maglia però resterà Fly Emirates (il contratto scadrà nel 2020) e di conseguenza il nuovo sponsor non potrà, almeno per i prossimi 2 anni, comparire sulla maglia come main sponsor. A breve attese novità anche per la sponsorizzazione con Audi.