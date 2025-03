Milan, addio quarto posto? Con il Napoli ancora un approccio disastroso, solo Leao riesce a cambiare la squadra – le pagelle

Milan, il ko di Napoli allontana ancora di più il quarto posto: un altro approccio disastroso dei rossoneri, la svolta solo con Leao

Per il Milan il ko di Napoli è di quelli che fanno più male perchè di fatto toglie i rossoneri dalla corsa per il quarto posto in classifica che vale la Champions: i punti di ritardo sul Bologna sono 9 e anche ieri al Maradona la squadra di Conceicao è sembrata fragile, colpita subito da Politano e inerme per tutto il primo tempo e l’inizio della ripresa. La svolta dalla panchina la dà Leao, la cui gestione lascia perplessi: per il tecnico aveva dei problemi alla coscia, ma vederlo correre al doppio di tutti i compagni qualche dubbio sul perchè non sia sceso in campo fin da subito rimane. Di seguito i migliori e peggiori in campo per la Gazzetta dello Sport.

ALLENATORE – Conceicao 5: «Altro approccio disastroso. Dubbi sulle scelte iniziali e il Diavolo si scioglie ancora con una grande. Non basta la reazione. Addio 4° posto».

MIGLIORE – Leao 7: «Dentro a inizio ripresa, subito una grande azione e un tiro fuori. Serve la palla del calcio di rigore a Theo e costruisce più pericoli».

PEGGIORE – Pavlovic 4.5 – «Sbaglia in maniera evidente su entrambi i gol. Più coraggio nella ripresa con un paio di tiri nello specchio. Peccato sia un difensore…».