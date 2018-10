Il Milan sembra aver chiuso la trattativa per il centrocampista del Flamengo Paquetà,ma sul taccuino di Leonardo e Maldini ci sono altri nomi

Il Milan sta rifiatando in attesa della ripresa del campionato, in sosta per far spazio alla Uefa Nations League. Il tecnico dei rossoneri, privo dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali dovrà preparare partite importanti. In rapida successione, difatti, al termine della sosta per la società milanese ci sono Inter, Betis e Sampdoria. Mentre la squadra si allena, la società sta valutando le prossime mosse di calciomercato e sembra che l’obiettivo societario principale sia quello di acquistare un centrocampista di livello per rinforzare la rosa.

Nel taccuino di Leonardo e Paolo Maldini, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono segnati diversi nomi che possono sicuramente incrementare lo spessore tecnico della formazione di Gattuso. I giocatori in questione sono, oltre a Lucas Paquetà, per cui sembra che i rossoneri abbiano già chiuso la trattativa, Aaron Ramsey dell’Arsenal, Adrien Rabiot del Paris Saint-Germain e Nicolò Barella del Cagliari. Rimane da capire se una volta chiusa definitivamente l’affare Paquetà, il Milan punterà ad un’altra pedina per il centrocampo.