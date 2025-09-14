Milan News
Milan, Allegri punta su Nkunku: il piano per rilanciare l’attacco rossonero
Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri punta su Nkunku: ecco il piano per rilanciare l’attacco rossonero. Tutti i dettagli
Il Milan ha inaugurato una nuova era tecnica con Massimiliano Allegri, allenatore esperto e vincente, e Igli Tare, ex dirigente della Lazio, ora direttore sportivo rossonero. Al centro del progetto c’è Christopher Nkunku, attaccante francese classe ’97, noto per la sua versatilità e rapidità, arrivato per dare nuova linfa al reparto offensivo milanista.
Nkunku al Milan: tra entusiasmo e cautela
L’arrivo di Nkunku ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, ma ha anche sollevato dubbi legati alla sua condizione fisica, compromessa da recenti infortuni. Secondo un’analisi pubblicata da Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport, lo staff tecnico del Milan ha avviato un programma di recupero mirato per riportare il giocatore al top della forma.
Il piano personalizzato: priorità alla rapidità
Dopo una serie di test fisici effettuati la scorsa settimana, il Milan ha scelto di non sovraccaricare Nkunku con sedute extra, preferendo un lavoro calibrato tra campo e palestra. L’obiettivo è preservare la sua esplosività, evitando di appesantire la muscolatura. Ogni esercizio è studiato per costruire una base atletica solida, mantenendo intatta la sua velocità, una delle doti che lo rendono unico nel panorama europeo.
Esordio vicino: Bologna nel mirino
Nonostante non sia ancora al 100%, Nkunku potrebbe debuttare già contro il Bologna. Allegri, noto per la sua gestione prudente dei rientri, potrebbe concedergli uno spezzone nella ripresa. Un test importante per valutare i progressi e dare un segnale positivo ai tifosi.
Tare scommette su Nkunku: il nuovo volto dell’attacco
Per Igli Tare, Nkunku rappresenta una scommessa strategica. Il Milan ha bisogno di un attaccante moderno, capace di segnare, creare spazi e dialogare con i compagni. Le qualità tecniche e tattiche del francese lo rendono perfetto per il gioco di Allegri. Se il piano di recupero darà i suoi frutti, Nkunku potrebbe diventare il protagonista della stagione rossonera.
