Milan, Pioli: «Suso? Non conta chi gioca, ma chi si sacrifica»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta l’impatto di Suso e il suo ruolo nelle gerarchie rossonere alla vigilia della sfida con la Lazio

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha analizzato l’utilizzo di Suso e l’atteggiamento che chiede ai propri giocatori per risollevare il Milan.

«La consapevolezza di essere parte di una squadra importante, di essere un giocatore importante, dà la possibilità di reagire con grande forte. Abbiamo possibilità di cambiare la stagione, con autostima e fiducia possiamo venire fuori. Quello che ha fatto Suso è il segnale di una squadra che vuole provare a migliorare. Non conta chi gioca, conta come e come si sacrifica per i compagni. Non è questione di mettere in panchina un giocatore».