Milan, prima amichevole in programma contro il Novara

Il Milan giocherà la sua prima amichevole pre season contro il Novara

Lunedì 24 agosto il Milan si radunerà a Milanello per dare il via alla nuova stagione, con Stefano Pioli ancora alla guida dei rossoneri. Il club milanese starebbe organizzando il calendario delle amichevoli e una sarebbe già in programma.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan dovrebbe giocare la prima gara pre season il 2 settembre contro il Novara. Possibile poi che i rossoneri affrontino un avversario internazionale, tra il 7 e il 10 settembre.