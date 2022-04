Milan, recuperato Bennacer: si è allenato in gruppo. Buona notizia per Pioli che ritrova anche Rebic e Castillejo

Importanti novità riguardo Ismael Bennacer in vista del match di venerdì sera tra Milan e Genoa.

Oggi Bennacer si è allenato in gruppo con il resto della squadra. L’algerino è recuperato per la prossima sfida di campionato esattamente come Rebic e Castillejo.