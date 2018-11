Milan, Reina pensa al futuro: «Studierò per diventare un tecnico vincente»

Il portiere del Milan, Pepe Reina, per ora è concentrato sul calcio giocato, ma guarda già al post carriera: «Se guiderei il Real? Magari!».

A 36 anni Pepe Reina è ancora concentrato sulla sua avventura da calciatore al Milan, ma inizia a pensare a quello che farà una volta appesi i guantoni da portiere al chiodo. «Per questi 3 anni voglio godermi il calcio giocato, – ha raccontato ai microfoni del programma di “Onda Cero”, “El Transistor” – ma studierò per diventare in futuro un tecnico vincente. Se allenerei il Real? Magari arrivasse questa occasione. Squadre come Barcellona, che mi ha formato come calciatore ma anche come persona, e Real sono il sogno di qulasiasi allenatore».

Parlando della sua lunga carriera da calciatore, invece, Reina non ha dubbi: «Il Liverpool rappresenta il momento migliore». Quanto al portiere del futuro, l’estremo difensore spagnolo non ha dubbi e punta su Gianluigi Donnarumma: «Ha 19 anni e grandi margini di miglioramento. – ha sottolineato – Cerchiamo tutti di aiutarlo, è un portiere che sarà molto importante nel panorama mondiale e sarà per molti anni il portiere della Nazionale». Infine sullo sbarco di Cristiano Ronaldo in Serie A: «È un’attrazione per il campionato italiano, – ha sostenuto – ora c’è grande attenzione sulla Serie A. Cristiano è un giocatore che crea entusiasmo».

DIATRIBA CON SALVINI, BALOTELLI E IL SINDACO SALA SI SCHIERANO CON GATTUSO