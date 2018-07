Suso cuore Milan: «Dopo l’Europa, riprendiamo il sorriso dei tifosi»

Suso sui social network dedica un messaggio ai tifosi del Milan: segnali anche in chiave mercato?

Accostato a numerosi club nel corso delle ultime settimane, Suso potrebbe continuare la sua avventura nel Milan. L’esterno offensivo spagnolo ha infatti scritto un lungo post su Instagram dedicato ai sostenitori rossoneri: segnali evidenti di una possibile permanenza a Milano…

Ecco le parole dell’ex Liverpool: «Abbiamo lavorato in silenzio per 2 settimane. Abbiamo sofferto per tutto quello che abbiamo sentito e letto. Ma siamo qui, e siamo vivi. Ci siamo ripresi l’Europa che con merito avevamo conquistato sul campo (LEGGI ANCHE: Milan, il TAS accoglie ricorso: ufficiale, rossoneri in Europa League!). Adesso ci riprenderemo il sorriso e la felicità della nostra gente. Forza Milan».