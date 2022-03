Milan, rinnovo Kessie: il “no” non sarebbe solo questione di soldi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mancato rinnovo di Kessie con il Milan non sarebbe solamente una questione legata ai soldi

Gli ultimi spifferi sul futuro di Franck Kessie riferiscono di un’offerta del Barcellona da 6,5 milioni dopo un’iniziale proposta da 5,8. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport non è una cifra che si discosta troppo da quella che proponeva al Milan per il rinnovo ma è evidente che tra giocatore e club abbiano pesato fraintendimenti d natura diplomatica.

Kessie si aspettava un riconoscimento già nei campionati precedenti, quando addirittura rischiava di essere ceduto al Monaco. Inoltre l’ivoriano è affascinato dal progetto tecnico del Barcellona che ha bisogno di uno stantuffo come lui per completare il proprio centrocampo.

