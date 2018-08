Milan-Roma gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 3ª giornata di Serie A – VIDEO

Iniziata Milan-Roma, delicatissimo anticipo della 3ª giornata di Serie A 2018-2019. La sfida di San Siro mette di fronte Gattuso e Di Francesco, due allenatori pronti a prendersi le luci della ribalta in una stagione che può regalare gradevoli sorprese ad entrambi. Ecco le formazioni:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain. Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso.

ROMA (3-4-3): Olsen; Manolas, Fazio, Marcano: Karsdorp, Nzonzi, De Rossi, Kolarov; Schick, Dzeko, Pastore. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

MILAN-ROMA 1-0 – Rodriguez va sul fondo, mette in mezzo e trova l’accorrente Kessiè in area che a pochi passi da Olsen non sbaglia.