Milan-Roma streaming e diretta tv: dove vedere la gara del terzo turno della Serie A 2018/2019

Milan-Roma è l’anticipo della terza giornata della Serie A 2018/2019: le due squadre si sfidano venerdì 31 agosto alle ore 20,30 allo stadio ‘Meazza’ di Milano. Per la formazione guidata da Gennaro Gattuso è l’esordio in campionato tra le mura amiche di San Siro (dopo il rinvio della gara col Genoa del primo turno): reduci dalla sconfitta subita in rimonta a Napoli, i rossoneri cercano i primi punti in classifica. La squadra di Di Francesco, che ha iniziato il campionato con la vittoria in casa del Torino e il pareggio casalingo con l’Atalanta, punta a non perdere terreno dalle prime posizioni. Sfida dalla storica rivalità, Milan-Roma rappresentare anche un crocevia per questa prima fase del campionato: andiamo a vedere le indicazioni su come vedere la gara del ‘Meazza’ in diretta tv e in streaming.

Milan-Roma verrà trasmessa in diretta tv a partire dalle ore 20,30 in esclusiva sulle frequenze di Sky Sport, per la precisione sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 dello Sky Box, in HD al 241). L’incontro potrà essere seguito anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go e – per chi ne è in possesso – tramite NOW TV (visibile anche in tv tramite smart tv e NOW TV Smart Stick). La cronaca in diretta di Milan-Roma sarà inoltre disponibile anche sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e in diretta live testuale con ampio pre-partita direttamente sul nostro sito.

Milan-Roma, probabili formazioni

MILAN – Gattuso è orientato a non cambiare sistema e puntare sul classico 4-3-3. In difesa dovrebbe esserci l’esordio ufficiale in rossonero di Mattia Caldara, che può affiancare dal 1′ Romagnoli; ai lati sono pronti Calabria e Rodriguez. A centrocampo si scaldano Kessie, Biglia e Bonaventura; in attacco, è pronto a giocare il tridente composto da Suso, Higuain e Calhanloglu.

ROMA – Di Francesco non può contare su Florenzi, reduce dall’infortunio al ginocchio; per sostituirlo c’è il ballottaggio tra Karsdorp (favorito) e Santon. Difesa a 4 che dovrebbe essere poi completata dai titolari Fazio, Manolas e Kolarov. A centrocampo sono pronti Nzonzi, De Rossi e Pastore; in attacco, Under e Dzeko appaiono come i punti fermi, mentre il ballottaggio tra Kluivert e El Shaarawy dovrebbe essere vinto da quest’ultimo.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Caldara, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, El Shaarawy.