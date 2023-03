Milan, Sacchi: «Qualificazione meritata, ma Leao…»

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale, sui risultati della squadra rossonera

Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della qualificazione del Milan contro il Tottenham.

PAROLE – «Bravi ad arrivare ai quarti di Champions. Quando giocano come collettivo, possono mettere in difficoltà chiunque. È un passaggio meritato nel complesso delle due gare, sia per l’andata sia per il ritorno. Hanno dimostrato ordine, compattezza, coraggio. Una prova di grande personalità. Leao ha fatto qualcosina, ma soltanto alla fine. Dovrebbe avere un temperamento diversi, lottare di più, aiutare di più la squadra».