Milan, Seedorf: «Pioli mi piace, in Europa devono trovare precisione»

In un’intervista Clarence Seedorf analizza il momento del Milan e presenta il derby

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Clarence Seedorf parla del Milan e analizza il momento dei rossoneri.

MILAN DOPO PORTO – «Deve convincersi a pieno della propria forza, ma ci sono tanti giovani alla prima esperienza importante che vanno lasciati crescere. Hanno giocatori veloci come Leao ma non basta per giocare sulle ripartenze, in Champions l’avversario ti viene subito addosso. Se resti così “basso” dovresti difendere alla perfezione. Hanno un recupero palla veloce, in possesso sanno cosa fare e Pioli mi piace: in Europa serve essere più precisi e un approccio simile a quello che hanno in campionato. Se riesce a farlo il Salisburgo, perché non deve farlo il Milan?».