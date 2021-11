Seedorf: «Il Milan impone il suo gioco, l’Inter deve essere più cinica»

In un’intervista Clarence Seedorf presenta il derby tra Milan e Inter, analizzando le due squadre

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Clarence Seedorf analizza Milan e Inter in vista del derby. Ecco le sue parole.

MILAN E INTER – «In questa Serie A vedo equilibrio, le grandi squadre sono vicine più che mai. Il Milan impone il suo gioco e difende 15-20 metri più su. È un atteggiamento che dovrebbe adottare anche in Europa. All’Inter manca l’istinto killer, deve imparare a chiudere più in fretta le partite. Sette punti di distacco sono tanti, ma chi insegue ha sempre una motivazione in più per accorciare le distanze dalla vetta».