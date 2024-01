Calciomercato Milan, Moncada guarda a Lipsia per l’attacco

Calciomercato Milan, Monacada guarda già anche al futuro e avrebbe messo nei rada anche l’attaccante Sesko del Lipsia

Il Milan guarda al presente ma anche e soprattutto al futuro anche nel calciomercato. Se in questi giorni i rossoneri starebbero valutando Buongiorno del Torino, per quanto riguarda l’attacco i discorsi sarebbero più per l’estate.

L’uomo mercato rossonero, Moncada, avrebbe messo gli occhi su Sesko del Lipsia, anche se il valore di mercato a oggi è attorno ai 40 milioni di euro. Per il club, però, è lui l’uomo giusto su cui ripartire in attacco. Diversi i club interessati soprattutto dalla Premier League. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.