Sancho Juve, il punto di Pedullà: «Prudenza allo stato dell’arte»

Le ultime sull’interesse della Juve per Jadon Sancho, esterno del Manchester United: le parole di Alfredo Pedullà

Il giornalista Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, ha parlato dell’interessamento della Juve di Jadon Sancho che potrebbe lasciare il Manchester United.

PAROLE – «È valutato almeno 30/35 con il bonus e forse andiamo oltre i 35 milioni. Sono due anni di contratto, ma agli inglesi non interessa nulla. La Juve è appostata da un po’ di tempo. Quindi prudenza, perché domani mattina ti arriva qualcuno e ti porta 40 minuti sul tavolo ed è una destinazione gradita a Sancho e i giochi possono cambiare. Prudenza allo stato dell’arte, ma come Vi ho raccontato da qualche settimana la Juve vorrebbe fare un esterno in prestito e un altro esterno se partissero sia Chiesa che Soulè».