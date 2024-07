Pagelle Inghilterra-Svizzera, i top e i flop del match

I TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per gli quarti di finale di Euro 2024: pagelle Inghilterra-Svizzera

Le pagelle dei protagonisti del match tra Inghilterra-Svizzera, valido per i quarti finale di Euro2024.

I TOP – Saka merita la copertina inglese perché leva due paure di dosso in una sola gara (e non è poco). Quella determinata dal vantaggio svizzero, annullata da un suo sinistro dopo 5 minuti. Ed il fantasma del rigore di Wembley di 3 anni fa: stavolta lo segna e se la ride, meritatamente. Nella Svizzera magari si è un po’ monotoni nel sostenerlo, ma anche in questa gara non giocata benissimo dalle due squadre, se non sul piano dell’applicazione tattica, Xhaka è sembrato di un’altra categoria.

I FLOP – Kane non sembra quello dei giorni migliori. Si prende anche un giallo indolore ed è vero che la squadra quando arriva davanti è un po’ troppo lenta per esaltarlo, ma quando di un attaccante come lui si sottolineino più i meriti di generosità nei recuperi che altro non è un gran segnale. Nella Svizzera è fatale inserire Akanji per un solo motivo: il rigore fallito. De Gregori avrà le sue ragioni nel non considerare gli 11 metri dirimenti nel giudizio di un giocatore, ma in certi casi non ci si consola cantando.