Euro 2024, 3 quarti di finale su 3 ai supplementari: record?

Con Inghilterra-Svizzera vanno a tre i quarti di finale di Euro 2024 ad essere finiti ai supplementari: i precedenti

Sono tre su tre i quarti di finale di Euro 2024 che sono andati ai tempi supplementari: ieri Spagna-Germania, finita con la vittoria nel finale degli spagnoli, e poi Portogallo-Francia, finita ai rigori. Adesso si aggiunge anche Inghilterra-Svizzera, con le reti di Embolo e Saka.

Si tratta di un record? No: nel 2008 furono tre le partite dei quarti finite non nel tempo regolamentare: Croazia-Turchia con la vittoria dei turchi ai rigori, la vittoria della Russia con l’Olanda nel secondo tempo supplementare e Spagna-Italia, con la vittoria ai rigori delle furie rosse. La differenza però è che il primo quarto in ordine cronologico, Portogallo-Germania, finì nei 90′ regolamentari. Se questa sera Olanda-Turchia dovessero pareggiare al triplice fischio sarebbe un record.