Rafa Marin Napoli, le cifre dell’affare, domani le visite mediche

Il Napoli ha chiuso per Rafa Marin, domani le visite mediche per il difensore proveniente dal Real Madrid: le cifre

Il Napoli ha chiuso per Rafa Marin. Il difensore arriva dal Real Madrid e, come riportato da Fabrizio Romano, domani si sottoporrà alle visite mediche a Roman.

Classe 2002, arriva per una cifra di 12 milioni , con il Real che mantiene una clausola di ricompra a 25 milioni per il 2026 e 35 per il 2027. I partenopei potranno spendere altri 10 milioni nel 2025 versandoli al Real Madrid, aumentando del doppio la clausola di ricompra per i Blancos.