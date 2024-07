Pioli Al Ittihad, È SALTATO TUTTO: trattative arenate con l’ex allenatore del Milan

Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, non si unirà all’Al Ittihad. Dopo le dimissioni del presidente, la trattativa è saltata

Era data per fatta giorni fa, oggi invece raccontiamo della definitiva rottura dei rapporti. Stefano Pioli non sostituirà Marcelo Gallardo come allenatore dell’Al Ittihad dopo le dimissioni di Loay Nazer, presidente del club.

Oltre all’ex tecnico del Milan, anche Arthur Theate non si unirà alla squadra giallonera per lo stesso motivo. Secondo Fabrizio Romano, ora l’Al Ittihad cercherà un nuovo tecnico.