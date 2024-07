Olanda, Koeman: «Ecco chi vorrei in FINALE. Con la Turchia abbiamo lottato, è stata una partita emozionante»

Ronald Koeman, CT dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa dell’approdo in semifinale di Euro 2024 dopo la vittoria in rimonta contro la Turchia per 2-1.

RIVALE IN FINALE – «È troppo presto per questa domanda, prima dobbiamo prepararci bene per la semifinale che sarà una serata tra due grandi nazioni. Ma vorrei una finale contro la Spagna, visto che abbiamo già giocato contro la Francia nella fase a gironi»

SEMIFINALE – «Siamo un piccolo Paese e siamo in semifinale insieme a Inghilterra, Francia e Spagna. È una cosa importante. Abbiamo dovuto dare tutto. Abbiamo dovuto soffrire, ma abbiamo dimostrato un grande cuore che alcuni critici dicono che non abbiamo. Abbiamo iniziato bene, abbiamo avuto una buona occasione con Memphis Depay all’inizio. Poi abbiamo perso la palla, non abbiamo trovato spazio e abbiamo dovuto cambiare qualcosa».

RIMONTA – «Abbiamo lottato, abbiamo corso, contro un avversario difficile, con grande intensità. È stata una partita molto emozionante»