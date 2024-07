Calciomercato Milan, INSERIMENTO per un obiettivo della Juve

Il calciomercato Milan accelera per un obiettivo della Juventus. Le ultime sul difensore nel mirino dei rossoneri

Nuova idea per il calciomercato Milan. I rossoneri, con l’arrivo di Riccardo Calafiori all’Arsenal quasi sicuro, potrebbe approfittare della situazione Jakub Kiwior. Il polacco, secondo Sky Sport, rientra nella lista dei desideri.

I DETTAGLI – «Sondaggio da parte del Milan, e non sono stati solo i rossoneri a farlo. In uscita dall’Arsenal, che sta acquistando Calafiori, potrebbe esserci Kiwior. Anche Thiago Motta lo conosce bene, per il momento si parla solo di sondaggi da parte dei rossoneri, così come per la Juve e per il Napoli».