Europei, Mertesacker: «Germania? C'è bisogno anche di fortuna» 

Per Mertesacker, ex storico difensore tedesco, ha parlato ai microfoni di EFE in occasione di un evento Adidas a Berlino. Ecco le sue parole proprio sulla sua Germania nell’Europeo di casa.

TORNEO – «C’è sempre bisogno di un po’ di fortuna in un torneo, sono le piccole cose che decidono tutto. Tuttavia, ci sono state alcune cose in cui non abbiamo difeso abbastanza bene. Ma credo che grazie alla dinamica che la squadra tedesca ha sviluppato, al suo gioco d’attacco che ci ha reso costantemente pericolosi contro una grande Spagna, avremmo meritato almeno di andare ai rigori

FAVORITA – «L’Inghilterra è come una seconda casa per me, perché ci lavoro ancora e ci ho giocato per molto tempo. Ci sono giocatori che conosco e che ho contribuito a formare. Sono contento che l’Inghilterra sia ancora nel torneo nonostante tutte le difficoltà e i problemi. Ma credo che la Spagna abbia mostrato il miglior gioco finora e ci ha battuto. Per questo per me sono i chiari favoriti»