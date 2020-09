Milan Tonali, primo allenamento per il nuovo centrocampista rossonero. Dubbi sulla presenza in Europa League

Primo allenamento in rossonero per Sandro Tonali. Il nuovo centrocampista del Milan – come riportato da Sky Sport – ha effettuato la prima seduta con il nuovo gruppo: primo giorno a Milanello, con saluti e abbracci soprattutto con i compagni di nazionale.

Il dubbio più grande riguarda la presenza del centrocampista in Europa League. Al momento i rossoneri hanno già consegnato la lista, ma possono integrarla prima della sfida: l’unico problema riguarda la condizione fisica del giocatore, che torna ad allenarsi dopo diverse settimane. Ma c’è ancora tempo per tornare.