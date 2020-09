Milan, Tonali: «Un sogno tornare qui. La 8? Ho chiamato Gattuso» – VIDEO

Sandro Tonali, nuovo centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni del club rossonero. Ecco le prime dichiarazioni:

«È uno dei sogni di tanti bambini, ho messo quella storia perché mi sembrava perfetta. Adesso ritorno sulla strada che avevo lasciato».

NUMERO 8 – «Ho scelto la numero 8 perché ha un gran significato, è stata indossata da un giocatore che ha fatto la storia. L’ho chiamato e lui mi ha risposto da mister: non devi nemmeno chiedere, prendila e spacca tutto».

GRUPPO – «Il gruppo giovane ha dimostrato di essere un gran gruppo: c’è voglia di creare, le occasioni ci saranno e andranno prese al volo».

🗣️ "Together we can achieve everything"

🎙️ "Insieme si può fare tutto"

Check out Sandro's first Rossonero interview! 🔴⚫

Le prime parole di Tonali da rossonero: guarda l'intervista! 🔴⚫ #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/E3YNde0djM

