Milan Torino, i convocati di Mazzarri: out Iago Falque, Edera, Ansaldi e Baselli

Il Toro ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro il Milan. Tante assenze

Il Toro ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro il Milan in Coppa Italia. Rimangono fuori Iago Falque, Andalsi, Baselli, Zaza e Meitè. Indisponibile anche Edera per un problema al ginocchio sinistro avuto in allenamento.

Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani.

Difensori: Aina, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo.

Centrocampisti: Adopo, Berenguer, Lukic, Rincon.

Attaccanti: Belotti, Millico, Verdi.