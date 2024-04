Milan, i tifosi disertano la trasferta contro la Juve: il motivo

La decisione della Curva Sud del Milan sulla trasferta sul campo della Juventus in programma in Serie A. I dettagli

Attraverso un comunicato ufficiale, la Curva Sud del Milan ha annunciato che non prenderà parte alla trasferta di Torino per il match di Serie A contro la Juventus.

COMUNICATO CURVA SUD – «Viste le modalità di vendita che penalizzano di gran lunga la tifoseria organizzata, con l’iscrizione obbligatoria al sito della Juve per comprare i biglietti e le tessere del tifoso, obbligatorie per l’acquisto, che funzionano solo in pochi casi (con l’impossibilità di fare il cambio nominativo), anche quest’anno abbiamo deciso di disertare la trasferta allo Stadium. Invitiamo tutti i tifosi rossoneri a non acquistare biglietti del settore ospiti».

