Milan Van Bommel, il nome a sorpresa di Ibrahimovic

Ibrahimovic pensa al futuro del Milan e per la panchina starebbe pensando a Van Bommel, ex compagno proprio in rossonero

Marc Van Bommel è l’ultimo nome di una lunga lista, ma non è detto che non sia la prima scelta per i rossoneri. L’olandese la scorsa stagione ha vinto il campionato belga con l’Anversa. In quest’annata ha finito al terzo posto la regular season, però ha iniziato male la poule scudetto con tre sconfitte.

Van Bommel è stato compagno di Ibrahimovic, il colpo di mercato del Milan nel gennaio 2011 decisivo per lo scudetto di quell’ anno. Conosce l’ambiente e non avrebbe timori con la pressione del calcio italiano. Lo scrive Tuttosport.