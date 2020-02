Milan Verona, i convocati di Pioli: c’è Saelemaekers, out Ibra

Stefano Pioli ha convocato 20 giocatori per il match di domani pomeriggio a San Siro contro l’Hellas Verona. Sono rimasti fuori Ibrahimovic, Kjaer, Krunic e Bennacer squalificato.

Prima convocazione per Laxalt e Alexis Saelemaekers. Ecco l’elenco completo.

#SerieATIM: Matchday 22

Our squad list for tomorrow's home match 🏟️

Sono 20 i rossoneri convocati per #MilanVerona 🏟#SempreMilan pic.twitter.com/Ev8PyGU5ZO

— AC Milan (@acmilan) February 1, 2020