Milik, piccolo incidente in Russia: l’attaccante cade al Delfinario di Sochi

Arkadiusz Milik vittima di un piccolo incidente durante una visita al Delfinario di Sochi. Per l’attaccante polacco, fortunatamente, solo qualche livido

Piccolo incidente per Arkadiusz Milik, impegnato con la Polonia ai Mondiali di Russia 2018. L’attaccante del Napoli, in attesa dell’esordio della sua Nazionale, fissato a martedì 19 giugno contro il Senegal, ha passato una mattinata di svago al delfinario di Sochi con i suoi compagni di squadra; intento a farsi una foto di gruppo, icome riportano i media locali, il giocatore polacco è scivolato: per lui niente di grave, ma solo qualche livido a seguito della contusione al polso e al pollice.