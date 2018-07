La Lazio sogna un colpo a centrocampo in vista del probabile addio di Milinkovic-Savic. E’ Fabregas il colpo in canna?

La Lazio potrebbe perdere Sergej Milinkovic-Savic. Sul centrocampista serbo classe 1995 c’era la Juve, che ora sembra essersi defilata, ma i pericoli per la Lazio non mancano perché ci sono il PSG, il Real Madrid e ora, con l’arrivo di Maurizio Sarri, anche il Chelsea. Lotito ha chiesto 155 milioni di euro e nelle prossime ore potrebbe arrivare un’offerta da Londra. I Blues potrebbero inserire una contropartita nel pacchetto e potrebbero inserire Cesc Fabregas.

L’esperto centrocampista potrebbe andare via e potrebbe tentare l’avventura in Italia. Secondo Il Corriere dello Sport, Fabregas è stato accostato al Napoli di Ancelotti. In chiave Lazio corrisponde all’identikit di Mister X, il grande colpo alla Klose o alla Leiva, evocato da settimane dalle parti di Formello. Dalla Lazio arrivano smentite ma la suggestione Cesc sta avanzando nelle ultime ore, specie dopo i possibili contatti per Sergej Milinkovic-Savic. L’affare non è semplice. Lotito dovrebbe concedersi un extra budget per ingaggiarlo e il giocatore dovrebbe accettare la destinazione perché il prossimo anno, restando a Londra, Fabregas guadagnerebbe 8 milioni di euro netti e servirebbe un triennale da 4-5 milioni a stagioni per convincerlo. Forse troppi.