La Juventus insiste per Milinkovic-Savic e prepara una maxi-offerta. L’alternativa al centrocampista serbo è Paul Pogba

E’ Paul Pogba l’alternativa a Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista centrale del Manchester United, in campo attualmente con la Francia contro l’Australia, rimane uno degli obiettivi dei bianconeri in vista del calciomercato estivo. Il francese, in gol nel match contro gli australiani, lascerà il Manchester United e la Juve lavora per riportarlo a Torino ma al momento il Polpo è considerato un’alternativa al vero obiettivo per la mediana: Sergej Milinkovic-Savic.

La Juve ha presentato un’offerta alla Lazio: cash più i cartellini di Daniele Rugani e Marko Pjaca per arrivare al centrocampista serbo. Non sarà semplice convincere il giocatore e la stessa Lazio. Il serbo avrebbe acquistato una villa proprio dalle parti di Formello. Un immobile da quasi un milione di euro: segnale sul futuro? Chissà. Intanto il centrocampista avrebbe ricevuto un’offerta da 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus da parte del Real Madrid, disposto a mettere sul piatto anche 150 milioni di euro per la Lazio. Un’offerta che, se confermata, potrebbe sbaragliare la concorrenza e potrebbe far fuori la Juve dalla corsa a Sergej. Staremo a vedere. I bianconeri ci provano ma non perdono di vista Pogba.